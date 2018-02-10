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Bağcılar'da 76 kilogram bonzai yakalandı

İstanbul Bağcılar'da polis ekiplerinin şüpheli bir aracı çevirmesi sonucu, sürücünün üstünde ve bir evde toplam 76 kilogram bonzai yakalandı.

DHA | 10.02.2018 - 06:43..
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Bağcılar'da devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Yapılan aramada satıma hazır halde 12,5 gram bonzai bulundu. Eve yapılan baskında ise 76 kilogram bonzai ele geçirildi.

Bağcılar'da 76 kilogram bonzai yakalandı

UYUŞTURUCU ÇIKAN EVDE BULUNAN KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, yaptığı sorgu sonrası şüphelinin uyuşturucuyu temin ettiği evi tespit etti ve Göztepe Mahallesi  2280. Sokak'ta bulunan dört katlı bir apartmanın üçüncü katına baskın düzenlendi. Daireye giren polis ekipleri, evin uyuşturucu madde imalathanesine çevrildiğini gördü. İçeride; 76 kilogram bonzai, uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda kimyasal madde, 1 adet ruhsatsız silah, 3 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ve bir miktar da para ele geçirildi. Dairede bulunan M. M. isimli bir kişi de gözaltına alındı.

Bağcılar'da 76 kilogram bonzai yakalandı


SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri baskın yapılan dairede detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından uyuşturucu maddeler delil torbalarına konarak polis aracına taşındı. Gözaltına alınan şüpheli de sorgulanmak üzerine emniyete götürüldü. 
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Bağcılar'da 76 kilogram bonzai yakalandı

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