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Bağcılar’da 8 ayda 7 bin ton atık kağıt geri kazandırıldı

Geri dönüşüm sayesinde 8 ayda, 7 bin 504 ton kağıt geri kazandırılarak 127 bin 560 ağacın kesilmesi önlendi.

İHA | 27.09.2018 - 12:25..
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Yıl sonunda kesilmekten kurtarılan ağaç sayısının 200 bin olması bekleniyor. Yerel yönetimlerde öncü ve örnek hizmetlere imza atan Bağcılar Belediyesi, gerek üretim gerekse yatırımlarla ekonomiye destek oluyor.

Bağcılar’da 8 ayda 7 bin ton atık kağıt geri kazandırıldı

GERİ DÖNÜŞÜM SAĞLANIYOR

“Atık Kağıt” projesi kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından geri dönüşüm konteynerleri, iç mekan kutuları ve poşetlerle atıklar toplanıyor. Ekipler tarafından 2018 yılının 8 ayında 7 bin 504 ton kağıt ve karton atığı toplandı.

Kamu kurumlarından alışveriş merkezlerine bütün yaşam alanlarından elde edilen bu atıklar yeniden değerlendirilmek için Mahmutbey Mahallesi’nde bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi ’ne götürülüyor. 70 kişinin çalıştığı tesiste kağıt atıkları, pres makinesiyle balya haline getirildikten sonra fabrikalara gönderilerek geri dönüşümü sağlanıyor.

Bağcılar’da 8 ayda 7 bin ton atık kağıt geri kazandırıldı

"BU BİR KAZANIMDIR"

7bin 504 ton atığın toplanıp işlenmesiyle 127 bin 560 ağaç kesilmekten kurtarıldı. Bu özverili çalışmalar neticesinde hem doğanın korunması sağlanıyor hem de ülke ekonomisine de katkıda bulunuluyor. Öte yandan geçen yıl da geri dönüşüm konusunda başarılı bir yıl geçirildi.

2017 yılında 11 bin 222 ton kağıt -kartonun geri dönüşümüyle 190 bin 770 ağaç kesilmekten kurtarıldı. Vatandaşlardan geri dönüştürülebilecek atıkları biriktirmeleri yönünde çağrıda bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Atık toplamak sadece bir temizlik değil bir kazanımdır. Hem doğaya salip çıkıyoruz hem de ekonomiye destek veriyoruz.” dedi.

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