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Bağcılar'da boş binanın çatısı yandı

İstanbul Bağcılar'da kentsel dönüşüm için boşaltılan bir binanın çatısında yangın çıktı.

18.11.2017 - 20:17
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Olay Bağcılar, Demirkapı Mahallesinde akşam saat 18:30 sıralarında meydana geldi.

BOŞ BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, 1648. sokak üzerinde kentsel dönüşümden dolayı yıkılacak olan 4 katlı boş bir binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinleri binanın çatısından çıkan alevleri görünce durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bağcılar'da boş binanın çatısı yandı

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği görüldü.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde binanın çatısında alevler olduğu görüldü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Bağcılar'da boş binanın çatısı yandı

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