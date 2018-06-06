taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.823
USD
4,5942
EURO
5,3861
ALTIN
191,75
PETR
75,9400

Bağcılar'da damacana yüklü kamyon devrildi

İstanbul Bağcılar'da gece saatlerinde seyir halindeki su dolu damacana yüklü kamyon devrildi. Bidonlar yola yığılırken kamyon vinç yardımıyla çekildi.

DHA | 06.06.2018 - 08:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bağcılar, Tem Bağlantı Yan yolda gece saat 02:30 sıralarında 34 UT 2191 plakalı kamyonu kullanan sürücü yan yoldan Aksaray istikametine seyir halindeydi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle sürücü kontrolünü kaybetti ve kamyon kaymaya başladı. Kontrolden çıkan damacana yüklü kamyon kaldırıma çarparak devrildi.

Bağcılar'da damacana yüklü kamyon devrildi

OLAY YERİNE POLİS, İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ

Kaza sırasında kamyonda bulunan su dolu damacana bidonları yola dağıldı. Olayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Durum hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri kamyonda inceleme yaparken polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Sürücü, olay yerine gelen sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.

Yola dağılan su dolu damacanalar tek tek yol kenarına toplandı. Devrilen kamyon vinç yardımıyla çekildi.

Bağcılar'da damacana yüklü kamyon devrildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

103
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

394
Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

43
Kandil'de Türk askeri korkusu hakim

Kandil'de Türk askeri korkusu hakim

60
ABD: Türkiye'yi askeri programdan çıkartırız

ABD: Türkiye'yi askeri programdan çıkartırız

74
Meslek odaları mega projelere karşı birleşti

Meslek odaları mega projelere karşı birleşti

131
Kandil operasyonunu İsmail Metin Temel yönetecek

Kandil operasyonunu İsmail Metin Temel yönetecek

101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94