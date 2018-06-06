Bağcılar'da damacana yüklü kamyon devrildi

Bağcılar, Tem Bağlantı Yan yolda gece saat 02:30 sıralarında 34 UT 2191 plakalı kamyonu kullanan sürücü yan yoldan Aksaray istikametine seyir halindeydi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle sürücü kontrolünü kaybetti ve kamyon kaymaya başladı. Kontrolden çıkan damacana yüklü kamyon kaldırıma çarparak devrildi.

OLAY YERİNE POLİS, İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ

Kaza sırasında kamyonda bulunan su dolu damacana bidonları yola dağıldı. Olayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Durum hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri kamyonda inceleme yaparken polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Sürücü, olay yerine gelen sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.

Yola dağılan su dolu damacanalar tek tek yol kenarına toplandı. Devrilen kamyon vinç yardımıyla çekildi.