Bağcılar’da engelli kadına cinsel istismar

Geçtiğimiz günlerde düğüne giden 6 arkadaş, gecenin sonunda alkol almaya başladı. Bu sırada yakınlarındaki binadan bir kadının çarşaf silkelediğini gören şüpheliler kadından kapıyı açmasını istedi.

Bunun üzerine şüpheliler apartmandaki bütün zillere basarak yüzde 70 zihinsel engelli olduğu öğrenilen A.M.’yi kapıyı açmaya zorladı. Yaklaşık yarım saat süren bu ısrarın ardından kadın apartman sakinlerinin daha fazla rahatsız olmaması için kapıyı açtı.

BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ BİNADAN ÇIKTILAR

Kapının açılması üzerine esnaf Y.C. (24) ve matbaacı M.D. (26) apartmana girerek kadının oturduğu 5’inci kata çıktı. Daireye giren şüpheliler kapıyı arkalarından kapattı. Diğer 4 kişi ise kapı kapandığı için içeri giremedi. İçeri giren Y.C. ve M.D. zihinsel engelli kadını taciz etmeye başladı. Bir süre sonra şüphelilerin tacizleri cinsel istismara döndü. Daha sonra ise Y.C. ve M.D. hiçbir şey olmamış gibi daireden çıkarak gözden kayboldu.

ZANLILARDAN BİRİ SUÇUNU KABUL ETTİ

Meydana gelen iğrenç olay zihinsel engelli kadının yaşananları kız kardeşine anlatmasıyla ortaya çıktı. Bunun üzerine kadının yakınları Gasp Büro Amirliğine gelerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerden 4’ünü Başakşehir’de, 2’sini ise Bağcılar’da yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Buradaki ifadelerinde şüphelilerden M.D.’nin zihinsel engelli kadına cinsel istismarda bulunduğunu kabul ettiği öğrenilirken, diğer şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

APARTMANA GİRDİKLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Şüphelilerden ikisinin apartmana girişi ve çıkışı güvenlik kamerasında

Zihinsel engelli kadına taciz ve cinsel istismarda bulunan şüphelilerden ikisisin apartmana giriş yaparak daireye çıktıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan iğrenç olayın ardından şüphelilerin hiçbir şey yaşanmamış gibi apartmandan çıkış yapmaları ise kameralar tarafından kaydedildi.