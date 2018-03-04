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Bağcılar'da eşini vuran kişi intihar etti

Bağcılar'da sokak ortasında eşiyle tartışan A.D, yanında taşıdığı silahını ateşledi. Sokak ortasında eşini öldüren A.D, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İHA | 04.03.2018 - 22:02..
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Öğlen saat 15:00 sularında Bağcılar'da tartışan iki çiftin sonu ölümle bitti. A.D, eşi S.D'yi vurmasının ardından, aynı silahla intihar etti.

Bağcılar'da eşini vuran kişi intihar etti

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Her ikisi de yere yığılırken bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, sokağın her iki yönüne güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının da incelemelerinin ardından her iki cenaze, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bağcılar'da eşini vuran kişi intihar etti


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