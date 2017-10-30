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Bağcılar'da iplik fabrikasında yangın

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki bir iplik fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

30.10.2017 - 04:23
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Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürülürken, depoda bulunan ipliklerin yanması nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Yangın, Mahmutbey Mahallesi 2580 Sokak üzerinde bir iplik fabrikasının deposunda saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Bağcılar'da iplik fabrikasında yangın

Depoda çalışanların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yangına köpükle müdahale ederken, içerideki yoğun dumanı tahliye etmek için deponun bazı yerlerini kesmek ve havalandırma sağlamak amacıyla motorlu testere kullanıldı.

Bağcılar'da iplik fabrikasında yangın

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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