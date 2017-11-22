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Bağcılar'da kafeye silahlı saldırı

Bağcılar'da yüzleri maskeli ve silahlı 8 kişi bir kafeye silahlı saldırıda bulundu. Açılan ateş yaylımında 3 kişi yaralandı.

22.11.2017 - 05:24
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde saat 23:00 sıralarında bir kafeye giden maskeli 8 kişi, husumetli iddia edilen kişilere ateş açtı.

Bağcılar'da kafeye silahlı saldırı

3 KİŞİ YARALANDI

Saldırı sonrası kafede bulunan Erol Aksu, Ercan Aksu ve Özcan Kanbay çeşitli yerlerinden yaralandı. Kafe de bulunanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırdı.

Bağcılar'da kafeye silahlı saldırı

POLİS EKİPLERİNDEN 3 SAATLİK ÇALIŞMA

Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir saldırı ihtimaline karşı polis ekipleri sürekli devriye gezerken, parka giriş çıkışı da kapattı. Polis ekipleri olayın olduğu sırada kafede bulunanların tek tek ifadesine başvurarak saldırı ile ilgili bilgi aldı.

Kafede ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntüleri olup olmadığını incelemeye alan polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. İnceleme yapan polis ekiplerinin çalışması yaklaşık 3 saat sürdü.  Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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