Bağcılar'da okul önünde silahlı çatışma

Olay, saat 19.30 sıralarında Bağcılar Namık Kemal Caddesi Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu önünde meydana geldi. Öğrencilerin çıkışı sırasında Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu önünde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

ÖZEL HAREKAT OLAY YERİNE GELDİ

Silah sesini duyan vatandaşlar ve öğrenciler, korkarak hızlı bir şekilde kaçmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda asayiş ve Özel Harekat Polisi sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Çatışmanın olduğu yere gelen Özel Harekat Polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Çatışmada yaralanan biri öğrenci 5 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇANLAR ARANIYOR

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olay yerinden kaçan kimliği öğrenilemeyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin incelemeleri sürüyor.