Bağcılar'da silahlı çatışma: 1 ölü 3 yaralı

Aralarında bir süredir husumet olduğu belirtilen iki gruptan birisi Bağcılar'daki bir otoparka araçla geldi. Otoparkta başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar ateşlendi.

1 KİŞİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çatışmada M.A,M.A,M.G.,M.G yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Saldırıda otoparkta bulunan Murat G. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, aynı aileden olan M.G.’nin ise durumunu iyi olduğu öğrenildi. Diğer yaralılar M.A,M.A.’nın da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kurşunlar halk otobüsüne de isabet ederken, yolcular panik içerisinde yere çömeldi. Otobüs içerisinde yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansırken, çok sayıda polis ekibi sevk edildi.