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Bağcılar'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Yüzleri maskeli 8 kişi, bir kafeye girerek etrafa ateş açtı. Saldırı sonrası 3 kişi farklı yerlerinden yaralandı.

22.11.2017 - 07:07
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İstanbul Bağcılar'daki bir kafeye gelen yüzleri maskeli ve silahlı 8 kişi, iddiaya göre daha önce husumetli oldukları kişilere karşı ateş açtı.

3 YARALI

Saldırı sonrası kafede bulunan Erol Aksu, Ercan Aksu ve Özcan Kanbay çeşitli yerlerinden yaralandı. Kafe de bulunanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırdı.

Bağcılar'da silahlı saldırı: 3 yaralı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir saldırı ihtimaline karşı polis ekipleri sürekli devriye gezerken, parka giriş çıkışı da kapattı.

Bağcılar'da silahlı saldırı: 3 yaralı

3 SAATLİK İNCELEME

Polis ekipleri olayın olduğu sırada kafede bulunanların tek tek ifadesine başvurarak saldırı ile ilgili bilgi aldı. Kafede ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntüleri olup olmadığını incelemeye alan polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. İnceleme yapan polis ekiplerinin çalışması yaklaşık 3 saat sürdü.  Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bağcılar'da silahlı saldırı: 3 yaralı


Bağcılar'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Bağcılar'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Bağcılar'da silahlı saldırı: 3 yaralı

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