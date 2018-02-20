Bağdat Caddesi’nde 50 metre arayla iki soygun

İddiaya göre otomobil ile Bağdat Caddesi üzerinde bulunan beyaz eşya mağazasının önüne gelen yüzleri maskeli 4 şahıs, camı kırarak içeri girdi. Mağazanın alarm kablosunu kesen şahıslar, mağazadan çok sayıda elektronik eşya aldı.

50 METRE İLERİDEKİ MAĞAZAYA DA GİRDİLER

Beyaz eşya dükkanını soyduktan sonra, cadde üzerinde bulunan ve aralarında yaklaşık 50 metre bulunan elektronik eşya mağazasına girdi. Soyguncular, camı kırmaya çalışıp, kıramayıp, kapıyı zorlama yöntemi ile açtıktan sonra içeride bulunan telefon ve bir çok elektronik eşyayı alarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.