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Bağdat Caddesi’nde 50 metre arayla iki soygun

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde 50 metre mesafedeki iki iş yeri, maskeli soyguncularca soyuldu.

İHA | 20.02.2018 - 06:41..
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İddiaya göre otomobil ile Bağdat Caddesi üzerinde bulunan beyaz eşya mağazasının önüne gelen yüzleri maskeli 4 şahıs, camı kırarak içeri girdi. Mağazanın alarm kablosunu kesen şahıslar, mağazadan çok sayıda elektronik eşya aldı.

Bağdat Caddesi’nde 50 metre arayla iki soygun

50 METRE İLERİDEKİ MAĞAZAYA DA GİRDİLER

Beyaz eşya dükkanını soyduktan sonra, cadde üzerinde bulunan ve aralarında yaklaşık 50 metre bulunan elektronik eşya mağazasına girdi. Soyguncular, camı kırmaya çalışıp, kıramayıp, kapıyı zorlama yöntemi ile açtıktan sonra içeride bulunan telefon ve bir çok elektronik eşyayı alarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bağdat Caddesi’nde 50 metre arayla iki soygun

Bağdat Caddesi’nde 50 metre arayla iki soygun

Bağdat Caddesi’nde 50 metre arayla iki soygun

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