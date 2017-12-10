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Bağdat Caddesi’nde araba yayaları ezdi

Hafif ticari araç, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı.

İHA | 10.12.2017 - 03:18..
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Kadıköy Bağdat Caddesi Kızıltoprak Mevkiinde meydana geelen kazada, ehliyetsiz olduğu ileri sürülen Y.C.U idaresindeki 34 JL 2876 plakalı araç, 01.30 sıralarında Bağdat Caddesi üzerinde makas attığı sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırama çıkarak 2 yayaya çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağdat Caddesi’nde araba yayaları ezdi

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralı Serkan Korkmaz (18), Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Muhammed Coşkun(18) ise Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan Serkan Korkmaz’ın durumunun ağır, Muhammed Coşkun’un ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bağdat Caddesi’nde araba yayaları ezdi

Bağdat Caddesi’nde araba yayaları ezdi

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