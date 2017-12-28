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Bağdat Caddesi'nde kafe çalışanına silahlı saldırı

Kadıköy, Bağdat Caddesi'nde bir kafe çalışanı tartıştığı müşteri tarafından silahla vuruldu.

DHA | 28.12.2017 - 03:00..
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Tartıştığı müşteri tarafından vurulan kafe çalışanı bacağından hafif şekilde yaralandı. Saldırgan ve yanındaki iki kişi olay yerinden kaçtı.

Bağdat Caddesi'nde kafe çalışanına silahlı saldırı

ÇALIŞAN BACAĞINDAN VURULDU

Bağdat Caddesi'nde bir kafeye gelen üç müşteri henüz bilinmeyen bir nedenle kafe çalışanı ile  tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan üç müşteriden biri belindeki silaha çıkararak tartıştığı kafe çalışanı Ünal Çavuş'a ateş etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Çavuş bacağına isabet eden mermilerle yaralandı.

Bağdat Caddesi'nde kafe çalışanına silahlı saldırı

3 KİŞİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kafede yaşanan kısa süreli paniğin ardından olay sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından kafe çalışanı Ünal Çavuş'u Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan kafe çalışanının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı kafede inceleme yaparken, polis ekipleri kaçan üç kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bağdat Caddesi'nde kafe çalışanına silahlı saldırı

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