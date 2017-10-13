Bağdat Caddesi'nde kentsel dönüşüm devam ediyor

Kadıköy ilçesine bağlı Bağdat Caddesi, İstanbul'un en önemli caddeleri arasında gösteriliyor.

CADDE ÜZERİNDE VE SAHİLDE OLAN EVLERİN FİYATI DEĞİŞİYOR

Bağdat Caddesi'nde devam eden kentsel dönüşüm, bölgenin değerini daha da artırdı. Burada eğer ev, sahile yakın ve direkt cadde üzerindeyse metrekare fiyatları 12 ila 14 bin lira aralığında değişiklik gösteriyor.

KİRALAR 3- 4 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Caddeye yakın olan ve yeni binalardaki dairelerin metrekare satış fiyatları yaklaşık 10-12 bin lira olduğunu açıklarken, 100-110 metrekare dairelerin ise aylık kirasının 3 bin 500- 4 bin lira olduğu belirtildi.