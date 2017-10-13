taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.099
USD
3,6507
EURO
4,3231
ALTIN
152,24
PETR
56,5500

Bağdat Caddesi'nde kentsel dönüşüm devam ediyor

Kentsel dönüşümün sürdüğü Bağdat Caddesi'nde konut fiyatları da artıyor.

13.10.2017 - 10:27
  1. Haberler
  2. Emlak

Kadıköy ilçesine bağlı Bağdat Caddesi, İstanbul'un en önemli caddeleri arasında gösteriliyor.

Bağdat Caddesi'nde kentsel dönüşüm devam ediyor

CADDE ÜZERİNDE VE SAHİLDE OLAN EVLERİN FİYATI DEĞİŞİYOR

Bağdat Caddesi'nde devam eden kentsel dönüşüm, bölgenin değerini daha da artırdı. Burada eğer ev, sahile yakın ve direkt cadde üzerindeyse metrekare fiyatları 12 ila 14 bin lira aralığında değişiklik gösteriyor.

Bağdat Caddesi'nde kentsel dönüşüm devam ediyor

KİRALAR 3- 4 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Caddeye yakın olan ve yeni binalardaki dairelerin metrekare satış fiyatları yaklaşık 10-12 bin lira olduğunu açıklarken, 100-110 metrekare dairelerin ise aylık kirasının 3 bin 500- 4 bin lira olduğu belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Birbirinden farklı kitaplık tasarımları
Kalıpları yıkan ve ezber bozan tasarımlardan hoşlanıyorsanız sizin için bir araya getirdiğimiz kitaplık modellerine bayılacaksınız.
1959 model aracın muhteşem değişimi
1959 Chevrolet Viking kısa otobüs, muhteşem bir eve dönüştü...
Başakşehir-Kayaşehir metrosu güvence altında
Ünlü bir sigorta şirketi Başakşehir-Kayaşehir metrosunu rekor bir teminatla sigortaladı.
Dekorasyonda çini esintisi
Osmanlı tarihinden günümüze gelen nadide miraslardan Çini deseni şimdilerde evleri süslemeye devam ediyor...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kübra Par'dan Doğu Perinçek'i zorlayan sorular

Kübra Par'dan Doğu Perinçek'i zorlayan sorular

141
Muharrem İnce CHP'lilere kızdı

Muharrem İnce CHP'lilere kızdı

92
Barcelona Messi için Camp Nou ismini satacak

Barcelona Messi için Camp Nou ismini satacak

21
Şehit Halil Kantarcı'nın eşinden duygu dolu paylaşım

Şehit Halil Kantarcı'nın eşinden duygu dolu paylaşım

114
Erdoğan: Bazı yerlerde değişim iradesi söz konusu

Erdoğan: Bazı yerlerde değişim iradesi söz konusu

98
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-500 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-500 açıklaması

33
Irak Ordusu'ndan Kerkük'e operasyon hazırlığı

Irak Ordusu'ndan Kerkük'e operasyon hazırlığı

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM