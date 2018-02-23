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Bağdat Caddesi'nde konut fiyatları düştü

Bağdat Caddesi'nde yüzde 85'lere varan arsa maliyetleri nedeniyle çok hızlı artan fiyatlar 2 yıldır düşüşe geçti.

AA | 23.02.2018 - 14:05..
  1. Haberler
  2. Emlak
Bağdat Caddesi'nde konut fiyatları düştü

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Bağdat Caddesi'nde geçen yıllarda bir kentsel dönüşüm gerçekleşti. Kentsel dönüşümle birlikte fiyatlar da oldukça artış göstermişti.

BAZI YERLERDE DÜŞÜŞ YÜZDE 40'I AŞTI

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, Bağdat Caddesi'nde yüzde 85'lere varan arsa maliyetleri nedeniyle çok hızlı artan fiyatların 2 yıldır düşüşte olduğunu belirterek, "Ortalama yüzde 30 olan düşüşler, bazı yerlerde yüzde 40'ları aştı." dedi.

KONUT BALONU YÜKSEK DEĞİL

Bağdat Caddesi ve çevresinde bazı kimselerin iddia ettiği gibi "konut balonunun çok yüksek olmadığını" savunan Tavukçuoğlu, mevcut konut stokunun sadece yüzde 10'unun satılmayı beklediğini kaydetti.

Tavukçuoğlu, satılmayan konutların genelde küçük metrekareli olduğunu, deniz gören ve büyük metrekareli konutların satışında fazla sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, Bağdat Caddesi'nde inşaat firmaları arasında yoğun rekabet yaşanması nedeniyle arsa payının yüzde 85'lere kadar çıktığını, bu rakama hak sahiplerine ödenen taşınma bedeli ve kira yardımı eklenince fiyatların daha da yükseldiğini kaydetti.

KONUT FİYATLARI DA YÜKSELMEZ

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından yapılan protokol çerçevesinde yapım sektöründeki müteahhitlerin yeterlilik kriterlerinin belirleneceğinin hatırlatılması üzerine Tavukçuoğlu, "Her önüne gelenin müteahhit olmaması gerekiyor. Sermaye yeterliliğinin yanı sıra bu kriterlerin gelmesi çok önemli. Hem ortaya mağduriyet çıkmaz hem de arsa maliyetlerini kimse kendi başına yükseltemez. Bu sayede konut fiyatları da yükselmez." ifadelerini kullandı.

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