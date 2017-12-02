Bağdat Caddesi'ndeki kazada 1 kişi öldü

İstanbul'un ünlü Bağdat Caddesi'nde direksiyonun kontrolünü kaybeden bir sürücü, önce önündeki motosiklete, ardından da duran bir otomobile çarptı. Kazada motosikletteki bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.

YOLA SAVRULDULAR

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, motosikletteki Eren Çalışır ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan ismi henüz öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır şekilde yaralanan Eren Çalışır ise ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya neden olan sürücü Ömer Faruk Sarı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza nedeniyle Bağdat Caddesi Kadıköy istikameti araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri araçları alternatif güzergâhlara yönlendirdi.