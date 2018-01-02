Bağdat'ın IKBY sınır kapılarına ilişkin açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Bağdat'ın Erbil ile ihtilafların çözülmesi için anayasayı hakem kabul edip, baraj, gümrük ve havalimanlarının idaresi konusunda ortak bir komisyonun kurulması fikrine olumlu baktığını açıkladı.

IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, hükümetin internet sitesine yaptığı açıklamada, IKBY'nin geçen hafta Bağdat tarafından sorunların çözülmesi için attığı adımları olumlu bir şekilde karşıladığını ifade etti.

İKİ ÜLKE ARASINDA OLUMLU SİNYALLER

Bağdat'tan bir heyetin Erbil'i ziyaret etmesi, baraj, gümrük ve havalimanları sorunlarının çözülmesi için ortak bir komisyonun kurulması ile sağlık ve eğitim bakanlığında çalışan memur maaşlarının ödenmesi için listenin talep edilmesinin önemine değinen Dizayi, Bağdat'ın bu adımlarından iyi niyet sezdiklerini kaydetti.

Dizayi, IKBY'nin Bağdat ile sorunların çözülmesi konusunda anayasaya dayalı her türlü diyaloğa yönelik adımı memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

KRİZ SONLANIYOR

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin danışmanı İhsan eş-Şammari, dün kişisel sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “IKBY’nin, krizin sonlandırılmasını ve anayasayı hakem olarak kabul etmesi üzerine, Türkiye ve İran ile olan sınır kapılarının teslim edilmesi, sınır ve gümrük kapılarıyla havalimanlarının yönetimi için yüksek komite kurulması kararı alındı.” ifadelerini kullanmıştı.