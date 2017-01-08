Bağdat'ta bombalı saldırı

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusunda Şii yoğunluklu Sadr semtindeki Cemile mahallesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
İçişileri Bakanlığı Sözcüsü Saa Maan, "Cemile pazarının kapısındaki bir asker, şüpheli aracı fark edince, bomba yüklü otomobile ateş açmış. Ama terörist, aracını havaya uçurmuş" dedi.
SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ
Maan, bomba yüklü araca ateş açan Iraklı askerin de olayda yaralandığını belirtti. Reuters, saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu.