Bağdat'ta intihar saldırısı: 5 ölü

Bağdat emniyetinden Yüzbaşı Ahmed Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinde bombalı kemer bulunan bir intihar eylemcisinin, başkentin kuzeyinde bulunan Tarimiye ilçesindeki bir taziye meclisinde kendini patlattığını söyledi.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırı nedeniyle ilk belirlemelere göre en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını aktaran Halef, emniyet güçlerinin bölgeyi tamamen kapattığını, ölü ve yaralıları almak için ambulansların sevk edildiğini belirtti.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.