taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.457
USD
4,4172
EURO
5,2138
ALTIN
183,47
PETR
77,9100

Bağdat'ta intihar saldırısı: 5 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

AA | 16.05.2018 - 16:00..
  1. Haberler
  2. Dünya

Bağdat'ta intihar saldırısı: 5 ölü

Bağdat emniyetinden Yüzbaşı Ahmed Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinde bombalı kemer bulunan bir intihar eylemcisinin, başkentin kuzeyinde bulunan Tarimiye ilçesindeki bir taziye meclisinde kendini patlattığını söyledi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı nedeniyle ilk belirlemelere göre en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını aktaran Halef, emniyet güçlerinin bölgeyi tamamen kapattığını, ölü ve yaralıları almak için ambulansların sevk edildiğini belirtti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü
Erdoğan ve Ruhani, İİT'nin İstanbul'daki olağanüstü toplantısının Müslümanların ortak tavır sergilemeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
AB'den artan sığınmacı sayısına karşı güvenlik uyarısı
Yunanistan'a gelen sığınmacı sayısının geçen yıla göre yükselmesi AB'yi endişelendirdi.
Erdoğan ve Merkel Kudüs'ü görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le Filistin'de yaşanan gelişmeleri konuştu.
Hawaii'de yanardağ tehlikesi devam ediyor
Hawaii'nin en büyük adasında on gündür devam eden volkanik faaliyetler nedeniyle yüzlerce ada sakini evini terk etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Laiklik elden gidiyor diyen amcaya AK Parti'den destek

Laiklik elden gidiyor diyen amcaya AK Parti'den destek

353
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yaptı

287
Ayasofya'da namaz kılınması Yunan basınında

Ayasofya'da namaz kılınması Yunan basınında

132
İngiliz gazeteler Erdoğan'ın ziyaretini analiz etti

İngiliz gazeteler Erdoğan'ın ziyaretini analiz etti

92
Dolar 4.50 lirayı gördü

Dolar 4.50 lirayı gördü

453
Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

108
Canlı yayında Beştepe tartışması

Canlı yayında Beştepe tartışması

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94