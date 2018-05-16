Bağdat'ta intihar saldırısı: 5 ölü

Bağdat emniyetinden Yüzbaşı Ahmed Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinde bombalı kemer bulunan bir intihar eylemcisinin, başkentin kuzeyinde bulunan Tarimiye ilçesindeki bir taziye meclisinde kendini patlattığını söyledi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı nedeniyle ilk belirlemelere göre en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını aktaran Halef, emniyet güçlerinin bölgeyi tamamen kapattığını, ölü ve yaralıları almak için ambulansların sevk edildiğini belirtti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.