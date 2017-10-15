Bağdat'tan IKBY'ye 'savaş ilanı' açıklaması

Barzini'nin düzenlediği referandumun ardından geçtiğimiz günlerde Kerkük'te PKK'lıların ellerinde terörist başı Öcalan fotoğraflarıyla gezdiği fotoğraflanmıştı.

"SAVAŞ İLANI"

Bu ve benzer gelişmelerin çoğalmasının ardından Irak Yönetimi, Erbil'i PKK militanlarının Kerkük'e taşımakla suçladı. Bağdat'tan bu konuyla ilgili; "PKK'nın Kerkük'teki varlığı savaş ilanıdır." açıklaması geldi.

"SUÇLAMALAR ASILSIZ"

Öte yandan Bağdat'tan yapılan açıklamaya IKBY'den yanıt geldi. "Kerkük'te PKK militanı yok, suçlamalar asılsız" dendi.