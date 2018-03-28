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Bağımlılığı anlatan kısa film: The Last Knit

Finlandiyalı animasyon film yönetmeni Laura Neuvonen'in yazıp yönettiği 'The Last Knit' (Son Örgü) adı kısa film, örgü bağımlısı bir kadını izleyicilere aktarıyor.

Özel Haber | 28.03.2018 - 11:09..
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Bağımlılığı anlatan kısa film: The Last Knit

Çoğumuzun günlük hayatımızda belli takıntıları vardır. Bu garip huylarımızdan ya da takıntılarımızdan kurtulmak çoğu zaman mümkün olmayabiliyor. Finlandiyalı yönetmenin başarılı filmi bize bu gerçeği gösteriyor. The Last Knit, ilk olarak 2005'te gösterime girdi.

Örgüyle mutlu olan bir kadını kamerasıyla hayat veren Neuvonen, insanların takıntılarını örgü üzerinde anlatmaya çalışıyor. The Last Knit,  Latin Amerika'nın en büyük animasyon festivali olan Anima Mundi'nin festivaline seçildi.

Bağımlılığı anlatan kısa film: The Last Knit

Bağımlılığa götüren mutluluk: The Last Knit ViDEO

AHLAKİ OLGUYA İŞARET EDEN FİLM

Başarılı kısa film, yaşamımızda her türlü arzuyla kontrol edilirsek, her şeyden önce, ya da daha sonra, uçuruma batırdığımız bir ahlaki olguya işaret ediyor. Bu animasyonda, kadının kalıcı dokuması, hayal, şöhret ve servet peşinde koşan insanların vazgeçmek istemediği çeşitli arzuları görebileceksiniz.

UÇURUM VE HAYAT ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ

Kadın, dokumayı hızlandırarak uçurumdan ayrılmaya çalışır ve o, fular tarafından bağlanmayacağına kesin olarak inanır. Bu nedenle kendisini kurtarabilecek maksatan vazgeçer. Bu da onu uçup ve hayat arasındaki çizgide dolaştırır.

Bağımlılığı anlatan kısa film: The Last Knit

İçerdiği derin iletiyle milyonlarca kez izlenen kısa filmi mutlaka izleyin.

Ergül Tosun

[email protected]

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