Bağımlılıkla mücadelede yeni adım

Bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğini sağlamak, temel strateji ve eylem planlarını hazırlatmak, onaylamak, gerektiğinde güncellemek ve uygulanmasını takip edip değerlendirmek amacıyla "Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu" kurulmasına dair genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, söz konusu kurul, Başbakan tarafından görevlendirilen bir Başbakan Yardımcısı başkanlığında, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlarının katılımı ile oluşturulacak.