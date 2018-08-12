Bağırmadan, öfkelenmeden: Dijital Dünyada Çocuk Büyütmek

Dijital bir denizin içindeyiz ve bu deniz sürekli bir değişim içinde. Öyle ki yüzerken her an yeni bir şeyler keşfedilebilir. Yüzmenin kendisi de bunlardan biri.

Anne babaların kat edip geldiği bir yol var ve belki gelişime ayak uydurmak bazen daha kolay. Ancak söz konusu çocuklar olduğunda, bu dünyada ilerlerken bir de onların gelişimi söz konusu. Bu durumda ne olacak? Ebeveynler dijital dünyada nasıl çocuk büyütecek?

(Kristy Goodwin)

DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUK BÜYÜTMEK

Bu kitap, işte bu her an keşfe açık dünyada çocuğunuzu nasıl büyüteceğinizin rehberi. Hiçbir şeyin güllük gülistanlık olmadığı dünyada uyumu nasıl yakalayacağınızı, çocuğunuzu olası tehlikelerden nasıl koruyacağınızı hep ona danışabilirsiniz.

Bu kitabı okuduğunuzda çocuğunuzu ekran başından kaldırmak, elinden telefonu, tableti almak için bağırmanız gerekmeyecek. Her daim yaşanan öfke nöbetleri, sonrasında sizin sinir harbiniz, hepsi son bulacak.

Artık çocuğunuzun da kayıtsız kalamayacağı bir dijital dünyada yaşıyoruz. Bu kitap bir sihirli değnek değil elbette. Sihir sizin onu okuyup anlamanızda…

Dijital Dünyada Çocuk Büyütmek

Kristy Goodwin

Çev.: Tülin Er

Aganta Kitap

S.: 296

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Damla Karakuş

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