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İki sevgilinin bağış kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Adana'da bir benzin istasyonundan bağış kutusu çalıp kaçan sevgililerden Özgür G. yakalanırken kız arkadaşını arama çalışmaları devam ediyor

30.10.2017 - 09:16
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Adana'nın, merkez Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, iddiaya göre, Özgür G. ve kız arkadaşı Sitem C. ile alışveriş bahanesiyle markete geldi.

İki sevgilinin bağış kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasında

SEVGİLİSİ OYALADI, O ÇALDI

Sitem C. market görevlisini alışveriş bahanesiyle oyalayıp dikkatini dağıttı. Aldığı çikolataları yiyen genç kadın, bir süre market çalışanı ile sohbet etti. Daha sonra Sitem C. görevliye bir şey sorma bahanesiyle tezgah arkasından çıkmasını sağladı. Bu sırada Özgür G. tezgah üzerindeki, içerisinde 300 lira olan bağış kutusunu alıp çantasına koydu. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İki sevgilinin bağış kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasında

ZANLILARDAN BİRİ ARANIYOR

Akaryakıt istasyonunun sahibi olayı fark edince polisi aradı. Ekipler görüntülerden Özgür G.'nin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis Sitem C.'yi arıyor.

İki sevgilinin bağış kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasında

İki sevgilinin bağış kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasında

İki sevgilinin bağış kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasında

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