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Egemen Bağış Reina saldırısında yaralananları ziyaret etti

Eski bakan Egemen Bağış, Ortaköy Reina'da gerçekleşen saldırıda yaralananları Okmeydanı Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Ajanslar | 02.01.2017 - 22:06
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Menfur saldırıda yaralanan Lübnanlı eski bakan Estephan Douaihy'in kızı olan Bouchra Doeihy de Bağış'ın ziyaret ettikleri arasındaydı.

Egemen Bağış Reina saldırısında yaralananları ziyaret etti

Başhekim Prof. Dr Hakan Güven ve Dr. Mühittin Özkan'ın da eşlik ettiği ziyarette Lübnanlı Eski Bakan Douaihy, Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hastane yetkililerine gösterdikleri ilgiden dolayı müteşekkir olduğunu belirterek "Biz Beyrut'da çok acılar yaşadık terörü maalesef çok iyi biliriz o yüzden İstanbul'da yaşananları en iyi biz anlarız ümit ederiz ki bu ortam bir an evvel dağılır ve Türkiye hepimizin gururu olmaya devam eder çünkü bu coğrafyanın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye çok ihtiyacı var." dedi.

Egemen Bağış Reina saldırısında yaralananları ziyaret etti

"KORAY GÜN'DEN ÇOK ETKİLENDİM"

Hastanedeki diğer yaralananları da ziyaret eden Bağış "o gece birçok insanı kurtarırken yaralanan ve tedavi gören Koray Gür'ün metanetinden ve yaşadıklarından daha çok teröristin üzerine atlayamadığı için üzüldüğünü söylemesinden çok etkilendiğini" ifade etti.

Egemen Bağış Reina saldırısında yaralananları ziyaret etti

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