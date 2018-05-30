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Bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen 72 yaşındaki K.Ö'nün organları, Bursa'da organ nakli bekleyen 3 hastaya nakledilecek.

AA | 30.05.2018 - 05:41..
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Hafta sonunda beyin kanaması geçirmesi sonucu Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan K.Ö'nün beyin ölümü gerçekleşti.

K.Ö'nün ailesiyle görüşen doktorlar, organ bağışı için izin istedi.

Bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu

ORGANLARIYLA 3 HASTAYA HAYAT VERDİ

Ailenin onay vermesinin ardından K.Ö'nün karaciğeri ve böbrekleri alındı. Organlar 3 hastaya nakledilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bursa'daki bir özel hastaneye götürüldü.

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ersin Atıcı, organ bağışı konusundaki yaklaşımları dolayısıyla hasta yakınlarına teşekkür etti.

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