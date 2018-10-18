Kahramanmaraş’ta bu yıl 5.’si düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'na katıldıktan sonra fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Bahaettin Karakoç, tedavi gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi'nde önceki gün hayatını kaybetmişti.

Bahaettin Karakoç, son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

TÜRKİYE'YE AİT BİR ŞAİR

88 yaşında hayatını kaybeden Bahattin Karakoç için bugün Ulu Camii’nde tören düzenlendi. Cenaze töreni öncesi konuşan Bahaettin Karakoç’un oğlu Oğuz Karakoç, "Tabii kaybetmek hoş bir şey değil. Ama insan bazen böylesi güzel bir ölümü görünce mutlu oluyor. Babam Bahaettin Karakoç, Türkiye’ye ait iyi bir şair. Bunun da en güzel göstergesi Türkiye’nin her tarafından bizzat benle iletişime geçip, taziyelerini bildiren gerek siyaset ve bürokratlar, gerekse edebiyat dünyasındaki insanlar onun ne kadar iyi bir insan olduğunun göstergesidir. Böyle bir babanın evladı olmaktan da mutluyum" dedi.

KARDEŞİ İÇİN DUA ETTİ

Cenaze törenine katılan yakınları üzüntülerini dile getirirken, Bahaettin Karakoç’un kardeşi Osman Karakoç ise , "Allah mekanını cennet etsin. Bugün ona yarın bana. Sırasıyla gelen gidecek. Yeter ki insan olsun" diye konuştu.

DEFNEDİLDİ

Bahaettin Karakoç’un cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.