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Bahama bandıralı gemi seferden men edildi

Avustralya'dan Tekirdağ'a giden ve Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada iskele yönüne 10 derecelik eğim tespit edilen Bahama bandıralı gemi, seferden men edildi.

AA | 02.12.2017 - 14:04..
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Avustralya'dan gelen Bahama bayraklı "Bader III" isimli gemi, 69 bin canlı hayvan yüküyle Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Tekirdağ'a geçmek istedi.

Bahama bandıralı gemi seferden men edildi

10 DERECELİK EĞİM VAR

Çanakkale Boğazı geçişine refakat etmek amacıyla kılavuz kaptanın bindiği 204 metre uzunluğunda ve 36 bin 387 groston ağırlığındaki gemide, iskele (sol) yönüne doğru 10 derecelik bir eğim olduğu kılavuz kaptan sayesinde farkedildi.

Bahama bandıralı gemi seferden men edildi

SEFERDEN MEN EDİLDİ

Durumun Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine gemi, Liman Başkanlığı'nın talimatıyla seferden men edilip, Karanlık Liman Demir Bölgesi'ne gönderildi.

Bahama bandıralı gemi seferden men edildi

SEFERE DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ KONTROLLERİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Geminin, oluşturulacak sörvey kurulunun incelemesinin ardından gerekli kontrollerinin tamamlanmasıyla sefere devam edip etmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.

Bahama bandıralı gemi seferden men edildi

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