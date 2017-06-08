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Bahar Candan: Murat Boz umrumda değil

Bahar Candan, Murat Boz ve Aslı Enver’in yeniden barışması hakkında açıklama yaptı.

08.06.2017 - 09:38
  1. Haberler
  2. Magazin

Bahar Candan: Murat Boz umrumda değil

Bodrum'da sahne almaya başlayan Bahar Candan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"PARA DA BİRİKTİRECEĞİM"

Burada olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek “Okulların tatil olmasıyla birlikte hemen Bodrum'a geldim. Her hafta sahne alacağım. Şarkımı söyleyeceğim. Hayatımın en mutlu günü bugün. Çok yoruldum. Hem yarışma programı hem de okulum ve güzellik merkezindeki sorumluluklarım beni oldukça yordu. Ama beni eğlenmek dinlendiriyor. Ben burada hem eğleneceğim hem dinleneceğim bir yandan da tatil yapıp para biriktireceğim” dedi.

"BANA HAKSIZLIK YAPILDI"

Geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncu Eser Yenenler'in evinde Murat Boz’la eğlendiği gerekçesiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Candan hakkını yediklerini söyleyerek “Benim için talihsizlikti. Benim tarafından söylenecek bütün sözler söylendi. Bana çok büyük haksızlık yapıldı” ifadelerini kullandı. Bahar Candan‘la görüntülendikten sonra ünlü sanatçı Murat Boz sevgilisi Aslı Enver'le ayrılma noktasına gelmişti. Bahar Candan, Murat Boz için “Barışıp barışmamaları ya da hiç ayrılmamış olmaları beni ilgilendirmiyor banane” diyerek umursamadığını söyledi. Candan, kendinin de bir özel hayatı olduğunu ve bunun kimseyi ilgilendirmediğini de sözlerine ekledi.

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