Bahar-Nihal Candan kardeşler: Hepinizi kandırdık

İşte Benim Stilim yarışması üzerinden Türkiye’de pek çok insan tarafından tanınan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin adı geride bıraktığımız günlerde Murat Boz ve Eser Yenenler’in adının karıştığı bir ihanet olayıyla anıldı. O andan itibaren magazin muhabirlerinin sürekli olarak takibinde bulunan Bahar ve Nihal Candan, Armağan Çağlayan'a konuştu.

"İHANET GECESİ YAŞANMADI"

Olayın ilk günlerinden itibaren Eser Yenenler’in evinde iddia edildiği gibi bir ihanet gecesi yaşanmadığını söyleyen Bahar ve Nihal Candan kardeşler, şunları söyledi:

"BİZ DÜZGÜN KIZLARIZ"

"Eser’in villasından kalabalık bir parti vardı. Murat Boz da oradaydı. Eğlendik, bitti. 19 ve 21 yaşındayız. Yaşı küçük iki kızın üzerine bu kadar gidilmemeli. Biz düzgün kızlarız. Gece kulübünde bile alkol almıyoruz. Çünkü alkol yasağımız var.

"BİZİ CİCİŞLERE BENZETMEK, HAKARET GİBİ"

Babamız çok dindar ama kimse bunu bilmiyor. Sigara bile içmeyiz. Her türlü kan, akciğer testine girebilirim. Raporlarını verebilirim. Bizi Cicişlere benzetme konusuna hiç girmeyelim. Çok çirkin bir benzetme, hakaret gibi.





"BABAM BİZİ KAMERADAN TAKİP EDİYOR"

00.00’da evde olma kuralımız var. Yaşı küçük bireyleriz. Başımıza kötü bir şey gelir gerekçesiyle ailemiz biza korumacı yaklaşıyor. İstanbul’daki evimizin kapısında kamera var. Mersin’deki babam bu kameradan ve kaçta girip çıktığımızı, kimin gelip gittiğini takip ediyor. Kamera babamın cep telefonuna bağlı.





"BAHAR SALAK DİYENLER ALDANIYOR, HEPİNİZİ TROLLEDİK"

Açık konuşmak gerekirse bunları reyting adına yaptım. ‘Bahar salak’ diyenler aldanıyor. ‘Bahar çok zeki ve sizi trollüyor’ Onları trollediğimi, kandırdığımı anlayamıyorlar"











