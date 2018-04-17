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Bahar Öztan ameliyat oldu

Uzun süre kanser tedavisi gören Bahar Öztan, hastalığının nüksetmesi üzerine yeniden ameliyat masasına yattı.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 06:45..
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Yeşilçam’ın ünlü ismi, yumurtalık kanseri nedeniyle dün Halkalı'daki özel bir hastanede operasyon geçirdi. Operasyonun başarılı geçtiğini, ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğunu söylendi.

Öztan, ameliyat öncesi dua istemiş ve sosyal medya hesabından şunları söylemişti: “Sevdiklerim ve sevenlerim hayırlı akşamlar diliyorum sizlerle sayfamda her zaman pozitif videolar resimler kullanıyorum benim ruhuma da iyi geliyor sizlerinde ruhuna iyi gelsin diye ama bazen hayatta gerçekler var benim hastalığım ben de tekrardan nüksetti ben hiç Üzülmüyorum kendimi hazırladım her türlü güçlüğü yenmeye Allah kısmet ederse yarın sabah saat 8:00´de ameliyata gireceğim önce Allah´a sonra doktorlara sonrada siz sevdiklerimin dualarına ihtiyacım var sizi çok ama çok seviyorum. Sevgiyle kalın”

AMELİYAT İYİ GEÇTİ

Bahar Öztan sosyal medya paylaşımdan ise ameliyatın iyi geçtiği müjdesini verdi.

Bahar Öztan ameliyat oldu

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