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Bahar sizi yormasın

Artan hava sıcaklıkları pek çok kişide bedensel ve ruhsal değişimlere yol açarken, halsizlik ve yorgunluk gibi sorunları beraberinde getiriyor. Uzmanlar da bahar yorgunluğuna karşı uyarıyor.

İHA | 11.04.2018 - 13:03..
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Sabah uyanmakta zorluk ve gün içerisinde halsizlik, kişiyi sosyal ve psikolojik açıdan olumsuz etkiliyor. Bahar yorgunluğunun etkilerinden korunmak için ise beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri büyük önem taşıyor. Uzmanlar, bahar yorgunluğunun etkilerinden korunmak için önerilerde bulunuyor.

Bahar sizi yormasın

İYON ARTIŞI YORGUNLUĞA YOL AÇIYOR

Kış mevsiminde yavaş çalışan metabolizma, baharın gelmesiyle hızlanıyor ancak bazı kişiler bu değişime uyum sağlayamayabiliyor. Baharda ısınan havanın etkisiyle havadaki pozitif ve negatif yüklü iyonların artıyor. Pozitif iyonların artması, kişiye kendini zinde ve mutlu hissettirebilirken, negatif iyon artışı ise tam tersi bir etki gösteriyor. Artan bu negatif yükler, bahar yorgunluğuna yol açıyor.

Bahar sizi yormasın

BAHAR YORGUNLUĞUNU ORTAYA ÇIKARAN NEDENLER

Özellikle yanlış beslenme alışkanlıkları, yetersiz vitamin ve mineral alımı, hareketsiz yaşam gibi faktörler, bahar yorgunluğunun öne çıkan nedenler olarak gösteriliyor. Bahar yorgunluğu; tiroit bezinin çalışmasındaki düzensizlikler, kan şekeri düşüklüğü ve böbreküstü bezinin az çalışması gibi fizyolojik nedenlere bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor. Hem fiziksel hem de zihinsel yönden kişiyi olumsuz etkileyen bahar yorgunluğu ile başa çıkmak için, beslenme ve hayat tarzında küçük değişiklikler yapılması gerekiyor.

Bahar sizi yormasın

GÜNE KAHVALTI İLE BAŞLAYIN

Bahar yorgunluğundan etkilenmemek için gün içerisinde az ve sık beslenmek, güne mutlaka kahvaltıyla başlamak gerekiyor. Uzun süren açlık durumu kan şekerinde düşüşe neden olacağından, yorgunluk ve halsizlik seviyesini artırıyor. 3-4 saat aralıklarla günde 5-6 öğün beslenmek, kan şekerinde oluşacak dalgalanmaları azaltıyor ve zindelik sağlıyor.

Bahar sizi yormasın

ÇAY VE KAHVE İLE SU İHTİYACINI KARŞILAMAYIN

Gün boyu 2-2,5 litre su tüketilmesi gerekiyor. Vücuttaki su oranının azalması, yorgunluk seviyesini artırırken; yeterli miktarda su tüketmek toksinlerin atılmasına, vücut direncinin yükselmesine ve enzimlerin daha iyi çalışmasına yarar sağlıyor. Uzmanlar ayrıca vücudun su ihtiyacının çay, kahve gibi kafeinli içeceklerle karşılanmaması gerektiği uyarısında da bulunuyor.

Bahar sizi yormasın

EN AZ 5 PORSİYON BESLENME

Sebze ve meyvelerde bulunan vitamin, mineral ve antioksidanlar vücudun daha enerjik olmasına katkı sağlıyor. Özellikle A, C, E vitaminleri ile çinko ve selenyum bağışıklık sistemini güçlendirici özellikte olduğundan mevsim sebze ve meyvelerinin tüketimi artırmak, günde en az 5 porsiyon beslenmeye özen göstermek gerekiyor.

Bahar sizi yormasın

UYKU VE YORGUNLUĞU ARTIRIYOR

Ağır ve yağlı yemeklerden uzak durulması tavsiye edilen öneriler arasında yer alıyor. Çünkü karbonhidrat değeri yüksek ve aşırı yağlı yiyecekler (hamur işleri, kızartmalar, kavurmalar, şerbetli tatlılar) uyku ve yorgunluk halini artırıyor.

Bahar sizi yormasın

KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTMEYİN

Konunun uzmanları kan şekerini hızlı yükselten besinlerin tercih edilmemesini tavsiye ediyor. Beyaz ve rafine edilmiş tahıllar yerine tam buğdaylı, kepekli, çavdarlı veya yulaflı tahılların tüketilmesi öneriliyor.

Bahar sizi yormasın

FİZİKSEL AKTİVİTE VE BİTKİ ÇAYI

Bahar yorgunluğunu azaltmanın diğer önerileri ise şöyle sıralanıyor:

"Fiziksel aktivite ihmal edilmemelidir. Düzenli yapılan egzersiz, metabolizmayı hızlandırır. Dokuların yeteri kadar oksijen alması, kalp-damar sistemi ile solunumu düzenler. Güneşli ve açık havada yapılacak 30 dakikalık yürüyüş, fiziksel ve ruhsal açıdan yararlıdır. Özellikle güneşli havalarda yapılan egzersiz D vitamini alımı da sağlamaktadır. Aşırı çay ve kahve tüketilmemelidir. Bitki çaylarından melisa çayı, ıhlamur ve papatyanın, rahatlatıcı ve sindirimi düzenleyici etkileri bulunmaktadır."

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