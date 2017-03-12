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Baharda kar tüneli

Son 50 yılın en şiddetli kış mevsiminin yaşandığı Muş'ta bahar gelmesine rağmen, kar çilesi bitmedi.

12.03.2017 - 09:37
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Ağır kış koşullarının görüldüğü Muş'ta Mart ayının ortalarına gelinmesine karşın birçok köy yolu hala kardan kapalı bulunuyor.

Kent merkezinde bile kar çilesi çekiliyor. Dere Mahallesi'nde Yunus Ak'a ait müstakil evin çatısından düşen tonlarca kar aileyi evlerine hapsetti.

Baharda kar tüneli

Yerden çatıya kadar ulaşan kar nedeniyle Ak ailesi evlerine açtıkları tünelden girip çıkmak zorunda kaldı.

Baharda kar tüneli

Antalya'da denize girilirken kendilerinin karla mücadele ettiğini söyleyen Muşlular, "Böyle kış görmedik. Kent merkezinde dahi hala kar var. Nisan ayında kar ancak kalkar. Batıda insanlar deniz keyfi yaşarken, bizim kar çilemiz bir türlü bitmedi." dedi.


Baharda kar tüneli

Baharda kar tüneli

Baharda kar tüneli

Baharda kar tüneli

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