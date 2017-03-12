Baharda kar tüneli

Ağır kış koşullarının görüldüğü Muş'ta Mart ayının ortalarına gelinmesine karşın birçok köy yolu hala kardan kapalı bulunuyor.

Kent merkezinde bile kar çilesi çekiliyor. Dere Mahallesi'nde Yunus Ak'a ait müstakil evin çatısından düşen tonlarca kar aileyi evlerine hapsetti.

Yerden çatıya kadar ulaşan kar nedeniyle Ak ailesi evlerine açtıkları tünelden girip çıkmak zorunda kaldı.





Antalya'da denize girilirken kendilerinin karla mücadele ettiğini söyleyen Muşlular, "Böyle kış görmedik. Kent merkezinde dahi hala kar var. Nisan ayında kar ancak kalkar. Batıda insanlar deniz keyfi yaşarken, bizim kar çilemiz bir türlü bitmedi." dedi.















