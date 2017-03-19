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Baharın müjdecisi çağla 50 liradan tezgahlarda

Baharın müjdecisi olarak nitelendirilen badem çağlası, Çanakkale'de seyyar tezgahlarda kilosu 50 liradan satışa sunuldu.

19.03.2017 - 11:52
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Mersin'in Silifke ilçesi gibi sıcak bölgelerde hasat edilen ve üreticilerin kilosu 10 liradan verdiği çağla, birçok kentte satılmaya başlandı.

Pazar ve manav tezgahları kadar seyyar satıcıların da sattığı badem çağlası, üreticiden çıkışının yaklaşık 5 katı fiyatına alıcı buluyor.

Baharın müjdecisi çağla 50 liradan tezgahlarda

100 GRAMLIK KESE KAĞIDINDA 5 LİRADAN SATIŞA SUNULDU

Satıcılar, baharın müjdecisi çağlayı genellikle 100 gramlık kese kağıtlarında 5 liradan satıyor. Çanakkale'de seyyar satıcılık yapan İsmail Bakırkesen, kardeşleriyle ayrı ayrı tezgahlarda sattıkları çağlaya ilgi olduğunu söyledi.

"BİR İKİ HAFTAYA ERİK DE TEZGAHA DÜŞER"

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında dün kordona gelen çok sayıda vatandaşın çağla aldığını belirten Bakırkesen, "Çağlanın bu kadar özlendiğini düşünmüyordum. Beklediğimin üzerinde ilgi var. Tezgahım doluydu, kısa sürede tükendi. 100 gramı 5 lira ama güzel satış oluyor. Birkaç güne bu fiyat da geriler, herkes yiyebilir. Bir iki haftaya erik de tezgahlara düşer." dedi.

Bakırkesen, sera dışı çileklerin de gelmeye başladığını, bu çilekleri de 200 gramı 5 liradan sattıklarını kaydetti.

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