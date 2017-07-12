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Bahçe duvarını yıkan tanker, park halindeki aracı ezdi

Antalya'da direksiyon hakimiyetini yitirdiği boş akaryakıt tankeri, önce bir evin bahçe duvarına sonra park halindeki araca çarparak durdu.

12.07.2017 - 19:56
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G.K.'nin kullandığı 34 TU 780 plakalı boş akaryakıt tankeri, 4500 Sokak'a geldiğinde sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tanker, Ahmet Aydoğan'a ait 2 katlı müstakil evin duvarına çarptı.

SÜRÜCÜ ŞOK GEÇİRDİ

Duvarı yıkan tanker daha sonra bahçede park halindeki Kamil Güleç'e ait 42 BZH 32 plakalı otomobile çarparak durabildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kazada, sürücü G.K. şoka girdi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği G.K., kontrol amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü.

Bahçe duvarını yıkan tanker, park halindeki aracı ezdi

BAHÇEDE KİMSE YOKTU

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza nedeniyle büyük korku yaşadıklarını belirten ev sahibi Ahmet Aydoğan, gürültüyle birlikte hemen dışarı çıktığını söyledi. Bahçedeki tankeri gördüğünde şaşırdığını anlatan Aydoğan, "Kazanın oluşunu görmedim. Fakat çıkan ses bizi korkutmaya yetti. Bahçede kimsenin olmaması can kaybını önledi. Kiracımın aracı park halindeydi. Tanker araca çarparak durmuş" dedi.

Bahçe duvarını yıkan tanker, park halindeki aracı ezdi

Bahçe duvarını yıkan tanker, park halindeki aracı ezdi

Bahçe duvarını yıkan tanker, park halindeki aracı ezdi

Bahçe duvarını yıkan tanker, park halindeki aracı ezdi

Bahçe duvarını yıkan tanker, park halindeki aracı ezdi

Bahçe duvarını yıkan tanker, park halindeki aracı ezdi

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