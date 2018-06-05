İnegöl ilçesinin kırsal Tahtaköprü Mahallesi'nde tarım ilacından zarar gören 125 kovandan 50'sinin sahibi olan İbrahim Turan, "Tarla komşumuz ürünü zararlılardan korumak amacıyla bahçesini ilaçlamış. Bu ilacın arılara zararlı olduğunu bile bile yapmış bunu. İlaç atılmasının ardından 50 kovandaki bütün arılarımız öldü." dedi.

Turan, 5 çiftçinin toplam 125 kovanındaki arılarının telef olduğunu ifade etti ve "Kovan başına bin liradan toplam 125 bin lira zarar var. Bu durumu Jandarma ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bildirdik. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz." diye ekledi.

DAHA ÖNCEDEN KOMŞULARINI UYARMIŞLAR

15 kovan arısının telef olduğunu söyleyen bal üreticisi Ahmet Akman ise "3 seneden bu yana tarla komşumuzu ikaz etmemize rağmen bahçesindeki ürünlerini ilaçlıyor. İlaçlama sonucunda arılarımız telef oldu. Hasat dönemimiz tamamen bitti. Biz kaç kez ikaz ettik ama dinlemedi. Zarar ettik." dedi.

Bahçe ilaçlandı, binlerce arı telef oldu VİDEO

Akman'ın iddiasına göre yaklaşık 650 bin arı ilaçlamadan dolayı telef oldu, kovan sahipleri zararlarının karşılanmasını istedi.