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Bahçeli af çağrısını yineledi: Ya isyan çıkarırlarsa

Bahçeli'ye göre "Cezaevindeki kader kurbanları FETÖ ya da PKK'nın kurbanı olabilir, isyan çıkarabilir. Bu nedenle cezaevlerindeki hükümlülerin ayıklanarak serbest bırakılması gerekiyor."

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 09:18..
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Bahçeli af çağrısını yineledi: Ya isyan çıkarırlarsa

MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde art arda yaptığı "Cezaevindekilere af gelsin" çağrısını bu kez bir adım daha ileri taşıyarak yineledi.

"KADER KURBANI OLMAKTAN ÇIKIP FETÖ, PKK KURBANI OLURLARSA?"

"Cezaevindekiler isyan çıkarabilir." diyen Bahçeli, "Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp FETÖ'nün, PKK'nın kurbanı haline gelir, seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile isyan başlatırlar ise ne olur?" diye sordu ve kader kurbanlarının cezaevinden çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Bahçeli af çağrısını yineledi: Ya isyan çıkarırlarsa

Sabah'tan Şebnem Bursalı'ya konuşan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"AYIKLADIKTAN SONRA KALANLARI GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNE GETİRİN"

"Terörden tutuklular için gayret göstereceğiniz yerde 235 bin gariban var cezaevinde bunlarla uğraşın dedik. Cezaevlerindekilerin belli bir oranı PKK ve FETÖ'den. Kalanları adi suçlu ve kader kurbanı. Canileri, istismarcıları ayıkladıktan sonra kalanları gözümüzün önüne getirin. Bunların büyük bir kısmı çocuk, genç.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR FELAKETE SÜRÜKLENEBİLİR"

Cezaevindeki hayat, insan onuruyla pek bağdaşmayan bir hayattır. Bu zemini işledikleri takdirde Türkiye, büyük bir felakete sürüklenebilir. Gezi olaylarından çok daha korkunç ve çok daha gaddar olur.

Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp FETÖ'nün, PKK'nın kurbanı haline gelir, seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile isyan başlatırlar ise ne olur?

"AYIKLAYIP DIŞARI ÇIKARTIN"

Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın, Türkiye biraz rahatlasın, rehabilite olsun. Bu teröristleri 2 kişilik 3 kişilik yerlerde tutuluyor, kader kurbanı olan suçluların koğuşuna birer ajanlarını gönderiyor bu teröristler ve onlar orada fitne yayıyor. Cezaevleri, Afrin'de atılan bombalardan daha tehlikeli bir bombadır."

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