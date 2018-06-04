Devlet Bahçeli af konusunda kararlı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli af çağrısını yineledi.

"GERİ ADIM ATMAMIZ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Bahçeli, "Af çıkarılmasıyla ilgili kararlılığımız sürüyor. Duruşumuzdan geri adım atmamız düşünülemez.Başbakan ile görüşmemizde aftan vazgeçtiğimize dair ima olmadı. Af konusu sosyal ve toplumsal ihtiyaç, af çıkarılmalıdır." diye konuştu.

"BAHÇELİ'YE GÜNDEMİMİZDE AF OLMADIĞINI İFADE ETTİK"

Başbakan Binali Yıldırım, gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenlerine dün akşam iftarda yaptığı ve bu sabah yayımlanan açıklamalarında "Bizim gündemimizde af yok. Ben Sayın Bahçeli’yle bu ilk açıklamasından sonra konuştum. Kendisi hassasiyetlerini dile getirdi. Karar sizin tarzında bir ifadede bulundu. Biz de onun üzerine zaten görüşümüzü açıkladık ve gündemimizde af olmadığını ifade ettik" demişti.

Bahçeli geçen hafta da Ramazan bayramından önce iktidar adım atarsa af ilan edilmesinde yarar gördüklerini belirtmişti.