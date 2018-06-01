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Bahçeli bayramdan önce af kararı bekliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması geldi Bahçeli, "Ramazan Bayramı öncesi inşallah iktidar bir adım atar." dedi.

Haber Merkezi | 01.06.2018 - 15:42..
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Bahçeli bayramdan önce af kararı bekliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel merkeze teşekkür ziyaretine gelen Mahkum Yakınları Derneği ile yakınları cezaevinde tutuklu bulunan aileleri kabul etti.

Bahçeli bayramdan önce af kararı bekliyor

Dernek Başkanı ve mahkum yakınlarının MHP’yi ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Devlet Bahçeli şunları söyledi:

235 BİN MAHKUM VE TUTUKLU VAR

“Şu an cezaevlerimizde 235 bini bulan mahkum ve tutuklu bulunmaktadır. Bunların içerisinde büyük bir çoğunluk kader mahkumu olarak nitelendirdiğimiz kişilerdir. Cezaevi şartları bu kadar kalabalık mahkumu taşıyabileyecek durumda da değildir. Bu sebepten dolayı yeni bir döneme giriyoruz.

Yeni bir başlangıç var Türkiye’de. Üç evreli bir sistem değişikliği söz konusu. Bunlardan bir tanesi çok partili siyasi hayatımız şimdi de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir.

Bahçeli bayramdan önce af kararı bekliyor

"RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİNDE İKTİDAR ADIM ATMALI"

Türkiye’de bu önemli ve köklü değişiklikte toplumu rahatlatmak, onları huzura kavuşturmak kader mahkumu olan insanlarımızı ve ailelerini buluşturmak.

Nasip olursa benim kanaatim tabi bunu Meclis’te yapabilecek sayısal gücümüz yok. Ama temennim odur ki inşallah Ramazan bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa o bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz.

"GEÇMİŞTE ÇOK SAYIDA AF ÇIKTI"

Konuyu istismar etmiyoruz. Siyasi olarak kullanmıyoruz. Bunları biz geçmiş dönemlerde de yaşadık. Çok sayıda af çıkmıştır. Bu defa da böyle bir affın yeni bir cumhuriyet hükümeti sisteminin oluşturduğu dönemde bütün siyasi partilerin desteğiyle çıkmasında yarar vardır diye düşünüyorum. Allah hepinize sabır versin. İnşallah sonu da hayırlı olur.”

Devlet Bahçeli, daha sonra mahkum yakınlarıyla fotoğraf çektirdi.

Bahçeli bayramdan önce af kararı bekliyor

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