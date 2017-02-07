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Bahçeli: Bidon kafalı diyenlere karşı 'evet'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "millete 'bidon kafalı, makarnacı' diye hakaret edenleri sandığa gömmek için 'evet' diyeceğiz" diye konuştu.

07.02.2017 - 11:33
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Bahçeli: Bidon kafalı diyenlere karşı 'evet'

TBMM'deki anayasa değişikliği görüşmelerinden sonra verilen aranın ardından partiler bugün grup toplantılarına devam etti.

Meclis'te ilk olarak MHP grup toplantısını gerçekleştirdi. Devlet Bahçeli burada yaptığı konuşmada neden "evet" dediklerini açıkladı ve millete hakaret eden hayırcıları çok sert bir dille eleştirdi.

"BİDON KAFALI DİYENLERİ SANDIĞA GÖMMEK İÇİN EVET"

Bahçeli, konuşmasının sonlarına doğru; daha önceleri millete bidon kafalı, makarnacı diye hakarat eden Yılmaz Özdil ve Bekir Coşkun'a sert çıktı şunları söyledi; "Türk düşmanlarının bozgunu için, Millete "bidon kafalı, makarnacılar" diyen nankörleri sandığa gömmek için "Evet" diyeceğiz"

"CHP BİR KEZ DAHA SANDIĞIN DİBİNE ÇÖKECEK"

Öte yandan MHP Lideri, hayır cephesinde bulunan CHP'ye yönelik de; "CHP zihniyeti milletten bir kez daha şamarı yiyecek, yakın hısmı HDP ile sandığın dibine tortu gibi çökecektir. Adında halk olup halktan haberi olmayanlar kaçacak delik arayacaklar. Türkiye Cumhuriyeti adıyla, kimliğiyle beraberce yaşayabilmemizin kuralları 1923 tarihinde konulmuştur." ifadelerine yer verdi.

Bahçeli: Bidon kafalı diyenlere karşı 'evet'

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