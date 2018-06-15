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Bahçeli: Demirtaş dışında aday bulamadılar mı

MHP lideri Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrası Alpaslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Ardından partililerle bayramlaştı.

Haber Merkezi | 15.06.2018 - 08:47..
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Bahçeli: Demirtaş dışında aday bulamadılar mı

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutukluların Cumhurbaşkanı adayı olmamasına ilişkin açıklamalarıyla ilgili, “Selahattin Demirtaş haricinde başka birini bulamadı mı HDP? Selahattin Demirtaş’tan başka aday mı yoktu? Türkiye’de demokrasi ölçüsü Selahattin Demirtaş’ın salınmasıyla alakalıysa bu yanlış” dedi.

Bahçeli: Demirtaş dışında aday bulamadılar mı

Bayram namazı sonrasında açıklama yapan Bahçeli şu mesajları verdi:

"Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ben ilk turda Erdoğan’ın seçileceğine inanıyorum.

ABD’DEKİ FETÖCÜLER

Türkiye’de 251 vatan evladımızın şehit edildiği, binlercesinin yaralandığı bir ortamda lüks arabalarla lüks villalarla kimlerin yaşadığını görüyoruz. ABD, Türkiye ile dostluğunu devam ettirmek istiyorsa FETÖ’yle birlikte hepsini paket yapıp Türkiye’ye göndermesi lazım.

Devlet Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti VİDEO

KANDİL OPERASYONU

Biz yıllardan beri Kandil’e bayrak dikmenin gereğini vurguladık. İnşallah o bayrak Kandil’de de dikilecek” dedi.

SURUÇ’TA YAŞANANLAR

Bu olay her yönüyle üzücü. Bir siyasi milletvekili ve ailesine yönelik bir saldırı. Bu çok yönlü incelenmeli dedi."

Bahçeli: Demirtaş dışında aday bulamadılar mı

Bahçeli: Demirtaş dışında aday bulamadılar mı

Bahçeli: Demirtaş dışında aday bulamadılar mı

Bahçeli: Demirtaş dışında aday bulamadılar mı

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