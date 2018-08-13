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Bahçeli elini öpen İYİ Partili vekili partisine davet etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ı partilerine davet etti.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 14:26..
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Meclis'in açılışı sırasında MHP Lideri Bahçeli'nin elini öptüğü için başta Meral Akşener olmak üzere bazı İYİ Partililerin tepkisine neden olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz partisinde çizik yemişti.

Genel İdare Kurulu'nu yenileyen Meral Akşener listede Hayati Arkaz'a yer vermemişti.

Bahçeli elini öpen İYİ Partili vekili partisine davet etti

"HAYATİ ARKAZ SALDIRILARA MARUZ KALMIŞTIR"

Bu gelişmenin ardından MHP Lideri Bahçeli, Hayati Arkaz'ı partisine davet etti. Bahçeli konuyla ilgili olarka şunları söyledi: “İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır. En son olarak da İP’in 2. Olağanüstü kurultayında GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve taktirine sunarız.”

Bahçeli elini öpen İYİ Partili vekili partisine davet etti

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