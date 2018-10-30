taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.51545
Euro
6.2771
Altın
1223.99
Borsa
89907.54
Gram Altın
216.783

Bahçeli EYT için ısrarcı olmayacaklarını açıkladı

Erken emekliliğin maliyetinin 700 milyar lirayı bulacağını söyleyen Bahçeli, bu konuda ısrarcı olmayacaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 10:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Bahçeli EYT için ısrarcı olmayacaklarını açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Ankara'da gerçekleştirilen Osmaniye Vakfı'nın etkinliğinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"CHP-HDP-İP İLE YAN YANA OLMAK İSTEMİYORUZ"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili de konuşan Bahçeli şunları söyledi: "Diğer muhalefet partileri ile aynı alanda bulunmak istemiyoruz. İP, CHP ve HDP ile yan yana olmak istemiyoruz. Onlar parlamenter sisteme dönme çabasında. Biz bu duruşlarını benimsemiyoruz. EYT konusunda MHP'nin seçim beyannamesinde madde vardır. Arkadaşların ön hazırlığı olmuştur.

Bu konunun, bugünkü ekonomik şartlarda değeri 700 milyarı bulacak. Bugünkü ekonomik dönemde ısrarcı olmama kanaatindeyiz. Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmakla birlikte çekimser oy kullanmıştır" dedi.

Bahçeli EYT için ısrarcı olmayacaklarını açıkladı ViDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal havaalanının gerekliliğini sorguladı

Fatih Portakal havaalanının gerekliliğini sorguladı

361
Bakan Soylu donarak şehit olan askerlerle ilgili konuştu

Bakan Soylu donarak şehit olan askerlerle ilgili konuştu

61
Fransızlardan İstanbul Havalimanı'na övgü

Fransızlardan İstanbul Havalimanı'na övgü

147
Bakan Soylu: Yalan paylaşım yapanlar HDP sempatizanı

Bakan Soylu: Yalan paylaşım yapanlar HDP sempatizanı

34
Tümgeneralden askeri kıyafetler hakkında bilgilendirme

Tümgeneralden askeri kıyafetler hakkında bilgilendirme

188
Endonezya'da cansız bedenler bulundu

Endonezya'da cansız bedenler bulundu

10
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe küme düşmez

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe küme düşmez

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM