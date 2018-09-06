Bahçeli: Fırsatçılar, damgalı iş birlikçi vatansızlardır

Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantılarının ardından yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin jeopolitik tehditlerin, ekonomik operasyonların, sosyal ve siyasal gerginliklerin menfi sonuçlarına, müfrit sarsıntılarına maruz kaldığını belirten Bahçeli, karşı karşıya bulunulan tablonun alarm ve kaygı verici olduğunu ifade etti.

"Meşum ve muhasım odaklar, Türkiye'yi kontrol edilebilir, bunun yanı sıra yönetilebilir bir istikrarsızlık sarmalına sürüklemek, hatta sabitlemek heves ve emelindedir." değerlendirmesini yapan Bahçeli, şunları kaydetti:

"KÜRESEL SPEKÜLATÖRLER, SİPERE YATAN SERMAYE ÇETELERİ"

"Bir yanda melun ekonomik ablukayla mücadele edilirken, diğer yanda sınırlarımızın hemen dibinde, mücavir alanlarda, kısaca Suriye özelinde malum felaketler tekrar gözlerini açmış, milli güvenliğimizi tam karşı cepheden tehdit etmeye başlamıştır. Türkiye'nin sosyal dokusunu tahrip, ekonomik bünyesini tarumar etmek için kollarını sıvayan küresel spekülatörler, harekete geçen siyasi elitler, sipere yatan sermaye çeteleri her türlü karanlık senaryoyu müştereken sahneye sürmüşlerdir. Husumet takviye, hıyanet tahkim edilmiş durumdadır. Ekonomik tetikçilerin suikastları aralıksız devam etmektedir. Ülkemiz aleyhine dolaşıma sokulan vahim iddialar kimi zaman manşetlerde sergilenmekte, kimi zaman gazete köşelerinde sahnelenmekte, kimi zaman da uluslararası derecelendirme ve mali kuruluşların raporlarıyla servis edilmektedir."



Bahçeli, enflasyon canavarındaki dikkate alınması gereken kımıldamanın, döviz fiyatlarında fren tutmayan tırmanmanın, dış finansmana duyulan talep ve günden güne artan ihtiyacın, Türkiye'nin ekonomik manzarasındaki bozulmayı işaret edecek boyutta olduğunu vurguladı.

"KRİZ ÇIĞIRTKANLIĞI YAPILMAMALI"

Gelinen bu aşamada, Türkiye'ye ekonomik cehennem yaşatmak isteyen, bu kapsamda siyasal cendereye sokmayı hedefleyen düşman çevrelerin tüm hatlarıyla silahlarıyla imkanlarıyla saldırıya geçtiğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:



"Ancak milli asalet, militan adaveti yenecek, üstesinden gelecek, alt edecek güç ve kudrettedir. Elbette Türkiye'nin yıkımına hizmet eden kim olursa olsun mahcup ve mağlup olması kaçınılmaz olacaktır. Çünkü tarihin hiçbir döneminde işgal niyetleri iman ziynetine, irade keyfiyetine üstünlük kuramamış, bundan sonra da kuramayacaktır. Türkiye ekonomisinin normale dönmesi, denge ve istikrara kavuşması siyasi temkin ve tedbir, milli dayanışma ve uyanışla muhakkak sağlanacaktır. MHP ülkesine güvenmekte, zor günlerin aşılacağına canı gönülden inanmaktadır. Hiç kimse kriz çığırtkanlığı, kaos şakşakçılığı yapmamalıdır. Hiç kimse yangından mal kaçırma düşüklüğüne, karışıklıktan parsa toplama yanlışına ve siyasi rant arayışına tevessül etmemelidir. Türkiye'nin kaybettiği bir ortamda haksız kazanç peşine düşenler, kar hevesine kapılanlar damgalı iş birlikçilerdir, esasen yeri ve yurdu olmayan vatansızlardır."



Türkiye ekonomisindeki sıkıntıların yanında Suriye'nin kuzeybatısındaki askeri gerginliğin, sıcak çatışma ortamının sürekli derinleştiğine değinen Bahçeli, İdlib'in "fokur fokur kaynayan" kazana, fitili ateşlenmek üzere olan dinamite dönüştüğüne işaret etti.