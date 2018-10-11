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Bahçeli İş Bankası hisseleri hazineye devredilsin istiyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseleriyle ilgili "Hazineye devri için kanun teklifi Meclis’e gelirse destek veririz" dedi.

AA | 11.10.2018 - 16:54..
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Bahçeli İş Bankası hisseleri hazineye devredilsin istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün İş Bankası'ndaki hisseleri ile ilgili, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin MHP ile birlikte TBMM'de yapılacak yasal bir düzenleme sonucu Hazine'ye devrini gerçekleştirmeyi düşündüklerini açıklamıştı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası'na ilişkin sözleri üzerine parti genel merkezinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"DESTEK VERİRİZ"

19 Eylül 2018'de MHP muhabirleriyle bir araya geldiği yemekte İş Bankası ile ilgili yapılan tartışmalar konusunda görüşlerini açık bir şekilde ifade ettiğini anımsatan Bahçeli, şunları söyledi:

"Demiştim ki CHP'nin 'Atatürk'ün mirası' diye nitelendirilen payını Türk milletine iade etmesi gerekir. Atatürk'ün gerçek varisi Türk Milleti'dir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Macaristan dönüşü gazetecilere yaptığı açıklama doğrultusunda, şayet İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine ve Türk milletine devri hususunda bir kanun teklifi Meclis'e gelirse, biz gereğini yapacağız ve desteğimizi vereceğiz. Tekraren ifade ediyorum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek varisi büyük Türk Milleti'dir."

Bahçeli İş Bankası hisseleri hazineye devredilsin istiyor

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