MHP Lideri Devlet Bahçeli dün Gazze'de yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "İsrail caniliğini nefretle kınıyoruz. İsrail, katil haydut ve terörist olduğunu ispatladı. Kudüs, İsrail'in başkenti olmayacaktır. Sorumlu İsrailli kadar canavarlar kadar ABD emperyalizmidir." dedi.

Bahçeli şöyle devam etti:

"TÜRK MİLLETİ DİN KARDEŞLERİNİN YANINDADIR"

"Zulme karşı direnirken hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Türk milleti din kardeşlerinin yanındadır. Kudüs İstanbul’un ikiz kardeşi, ilk kıblemizin namus timsalidir. Gazze milli vicdanlarda kanayan yara, Filistinli kardeşlerimizin haklı davaları ise tüm Türk ve İslam yurtlarına emanettir. Dileğim medeniyetler ve milletler mücadelesinin sisi geçmeden, dinler arası savaş çıkartmak için provokasyon yapan namert ve günahkarların şer oyunlarının kökten bozulmasıdır. Türk milletinin zalimler karşısındaki yeri ve tarafı bellidir. İmanla perçinlenmiş, iradeyle pekişmiş bu ahlaki ve meşru taraf Allah’ın izniyle değişmeyecek, dönüşmeyecektir."