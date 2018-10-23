Bahçeli yerelde ittifakı bitirdiklerini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

"TBMM'YE SUNDUĞUMUZ KANUN TEKLİFİ BİR AF DEĞİLDİR"

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle: "Töre varsa devlet vardır. Töre yani adalet devletin gücü demektir. Ne söylemişsek töreye uygundur. Adaletin ruhuyla örtüşmektedir. 24 Eylül Pazartesi günü TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifi bir af değildir. Toplam 7 maddeden oluşmaktadır. Maksat ve muradımız halishanedir. Kanun teklifimizin 3. maddesinde hangi suçları istisna tuttuğumuz açıktır.

"TEKLİFİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Teklifimizin arkasındayız. Gevşeme yok, vazgeçme yok, geri dönüş yok. Kanayan, kangrene dönmesi an meselesi olan bir meseleye parmak bastık.

24 Eylül 2018 Pazartesi günü TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifi mana ve muhtevası itibariyle bir af değildir. Bazı suçlarla ilgili ceza sürelerinden şartlı indirim ile tutuklu ve hükümlülerin salıverilmesine ilişkin kanun teklifidir. Teklifimizin tartışmasız arkasındayız. Seçim beyannamemizde ne demişsek onu seslendiriyoruz. Konuşmayalım mı, düşünmeyelim mi?

Teklifimizi cezaevleri boşalsın diye vermedik. Kader mahkumlarının elinden tutulmasını bekliyor, Gazi Meclis'e güveniyoruz. Bizim cezaevlerini boşaltmak için böyle bir teklif yaptığımızı söyleyenler ya ne dediğimizi anlamıyor ya da safa yatıyorlar. 2006'da doğru olan 2018'de niye yanlış olsun?

Bahçeli: İttifak arayışımız kalmamıştır ViDEO



"HİÇBİR İTTİFAK BİR TARAFIN YOK SAYILMASIYLA DEVAM EDEMEZ"

Hiçbir ittifak bir tarafın reddedilmesi ile geri adıma zorlanması ile yok sayılmasıyla önermelerinin görmezden gelinmesiyle ayakta kalınmayacaktır. Hiçbir ittifak pozisyon hatırlatmasıyla, zamana oynamayla varlığını devam ve idare edilmeyecektir.

"KRONİKLEŞMİŞ SÜRECİ UZATMANIN ALEMİ YOK"

Heyetler görüştü görüşmedi, yasal zemin vardı yoktu tartışmalarına son vermenin vakti gelmiştir. Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı ve alemi yoktur. Herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır.

"HER SEÇİM BÖLGESİNDE KENDİ ADAYIMIZI GÖSTERECEĞİZ"

Türkiye'nin her seçim bölgesinde kendi adayımızı göstereceğiz. MHP, ittifaktan, Meclis çalışmalarından çekilerse AK Parti'nin Meclis çalışmalarındaki işi kolay olmaz. Meclis'te konulara göre de olsa yeni ortaklar aramak zorunda kalır."