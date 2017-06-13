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Bahçeli Katar üzerinden CHP'ye yüklendi

MHP Lideri, Katar krizinden uzak durulmasını isteyen CHP'nin aşağılık duygusu içerisinde olduğunu söyledi.

13.06.2017 - 10:52
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Bahçeli Katar üzerinden CHP'ye yüklendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

CHP'nin Katar krizindeki tavrını eleştiren MHP Lideri, Türkiye'nin bölgede pozisyon almasının neden CHP'yi rahatsız ettiğini sorguladı.

CHP'DEKİ VAR OLAN KOMPLEKS

Bahçeli, "Katar'da kurulacak Türk üssünün Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına destek vermekten başka bir hedefi yok iken durduk yere bir kaşık suda fırtınalar koparanları anlamak şüphesiz mümkün değildir.

Özellikle ana muhalefet partisi CHP'deki var olan kompleks, aşağılık duygusu, her şeye kulp takma kurnazlığı nasıl ve ne şekilde izah edilecektir?

Bahçeli Katar üzerinden CHP'ye yüklendi VİDEO

KORKAK BATIRIR, KAHRAMAN YAŞATIR

Ülke olarak küresel gelişmelerin akıntısına kendimizi teslim mi etseydik! Korkak talihinden kaçar, kahraman talihini kavrar. Korkak batırır, kahraman yaşatır. Türk milleti ise hamdolsun kahramandır. Başka da çare yoktur." şeklinde konuştu.

Bahçeli Katar üzerinden CHP'ye yüklendi

KATAR KRİZİ

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Körfez ülkeleri Katar'ı abluka altına almıştır. Kara, deniz, hava sahaları Katar'a kapatılmıştır. Türkiye diyalog istemiştir.

Katar ile tarihsel bağlarımız vardır. İki ülke arasındaki ticari, ekonomik ilişkiler bilinmektedir. Bir zamanlar ecdadımızın atadığı valiler Katar'ı yönetmiştir. Bunun korunmasıyla ilgili hassasiyet gösterilmesi doğrudur.

CHP'DEKİ KOMLEKS VE AŞAĞILIK DUYGUSU..

Katar'la anlaşmanın rutin onayı birden bire bazı çevreleri rahatsız etmiştir. Durduk yere bir kaşık suda fırtınalar koparanları anlamak mümkün değildir.

Türkiye, üstelik eski hakimiyet havzalarında niye olmayacaktır, neremiz yetersizdir. CHP'deki varolan kompleks, aşağılık duygusu nasıl ve ne şekilde izah edilecektir.

KORKAK BATIRIR, KAHRAMAN YAŞATIR

Ülke olarak küresel gelişmelerin akıntısına kendimizi teslim mi etseydik! Başika Kampı için aynı masalı dillendirdiler. Türkiye'nin sınırötesi askeri veya siyasi faaliyetleri hukuki olduktan sonra bunu karalamak bir kere gayrimilliliktir.

Korkak talihinden kaçar, kahraman talihini kavrar. Korkak batırır, kahraman yaşatır. Türk milleti ise hamdolsun kahramandır. Başka da çare yoktur.

KİMLERE SÖZCÜLÜK YAPIYORSUNUZ

Türkiye'nin Ortadoğu'da ne işi var diyen, Doha'da ne yapacak tartışması çıkaran başta CHP olmak üzere malum çevrelere açıkça sormak istiyorum; Türkiye'nin bölgede pozisyon alması gözünüze batıyor da ABD'sinden Almanya, Fransa ve Birleşik Krallığı'na kadar birçok ülke niçin dikkatlerinizden kaçıyor? Kimlerin nam ve hesabına çalışıyorsunuz? Kimlere sözcülük yapıyorsunuz?

EĞER YÜREKLİYSENİZ..

Eğer yürekliyseniz , eğer minderden kaçmayacaksanız, eğer sıkıyı görüp araziye uymayacaksanız ABD'ye "ne işiniz var Ortadoğu'da" deyin de endamınızı görelim, adamsınız diyelim.

CHP'nin cesareti varsa Rabia polemiğine değil emperyalizmin bölgeye kurduğu kanlı rampalara kafa yorsun, bunu dert edinsin."

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