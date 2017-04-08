Referandum çalışmaları kapsamında Antalyalılarla bir araya gelen MHP lideri Devlet Bahçeli, darbe girişimine "kontrollü darbe" yorumlarında bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı:

NE DEMEK KONTROLLÜ DARBE? BU REZİL DEĞERLENDİRME NEREDEN ÇIKTI!

"Kılıçdaroğlu, sabah akşam 16 Nisan'ı karalamakla uğraşıyor. Ama aynı Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'dan her nedense hiç bahsetmemektedir. Bahsetse de tıpkı geçtiğimiz günlerde olduğu gibi kontrollü darbe demektedir. Ne demek kontrollü darbe?! Bu rezil değerlendirme nereden çıktı! 15 Temmuz'a kontrollü demek, kasten ve kontrolsüzce yapılmış çarpıtmadır.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na yüklendi VİDEO

ANLAYAMADIĞIMIZ PENSİLVANYA'DAN CHP'YE MESAJLARIN NASIL ULAŞTIĞIDIR

Anlayamadığımız Pensilvanya'dan CHP'ye mesajların nasıl ulaştığıdır. Mustafa Kemal'in partisinin nasıl ikna olduğudur. Bylock mu devrede özel ulaklar mı faaliyettedir.

"KONTROLLÜ DEMEK, KONTROLSÜZ HEZEYANDIR"



CHP lideri elimde belge var diyor, o zaman niye açıklamıyorsun, hangi fırsatı kolluyorsun? Kontrollü demek, kontrolsüz hezeyandır. Türk milletini ahmak yerine koymaya, aklıyla alay etmeye Kılıçdaroğlu ve gizli gizli mesajlaştığı FETÖ'nün kanlı teröristleri başaramayacaktır.

15 Temmuz'da FETÖ darbe kalkışmasına ABD ve Avrupa inanmıyor. Çünkü parmak izleri var. Alayı bir olmuş FETÖ'nün avukatlığına soyunmuşlardır.

